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Объем ввода жилья в РФ в 2017 году, по уточненным данным, составил 79,2 млн кв. м
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Объем ввода жилья в РФ в 2017 году, по уточненным данным, составил 79,2 млн кв. м 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минстрой уточнил данные по объему ввода жилья в России по итогам 2017 года. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, выступая на селекторном совещании с регионами.
"Вы знаете, что у нас в конце марта окончательная статистика обычно подводится. Последние цифры — 79,223 млн кв. м. Это очень большой объем, мы с вами прогнозировали не более 76 млн кв. м. ", — сказал глава министерства.
Предварительные данные по объему ввода жилья в России по итогам 2017 года составляли 78,6 млн кв. м.
"Результат очень хороший, потому что мы вводили в эксплуатацию те дома, на которые давали разрешения в 2015 году, год был с точки зрения экономики крайне непростой", — подчеркнул Мень.
Достижение высоких объемов ввода жилья в 2017 году стало возможным, в том числе за счет выполнения госпрограмм, отметил руководитель Минстроя. «В рамках подпрограммы стимулирования жилищного строительства, 8,3 млн кв. метров построено. Безусловно, у нас не произошло бы такого ввода большого если бы не эта программа», — сказал министр.
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