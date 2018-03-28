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Ввод жилья в РФ в 2017 году превысил 79 млн кв м
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ввод жилья в РФ в 2017 г превысил 79 млн кв м 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ввод жилья в РФ в 2017 году превысил 79 миллионов квадратных метров, рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на селекторном совещании с регионами.
"Последняя цифра — 79,223 миллиона квадратных метров. Это очень большой объем", — сказал он, добавив, что это сопоставимо с предыдущим годом.
Министр отметил, что прогнозировалось не более 76 миллионов квадратных метров.
Мень также заметил, что в прошлом году вводились в основном дома, разрешения на строительство которых выдавались в 2015 году, непростом для экономики.
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