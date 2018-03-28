Ввод жилья в РФ в 2017 году превысил 79 млн кв м

Ввод жилья в РФ в 2017 г превысил 79 млн кв м

"Последняя цифра — 79,223 миллиона квадратных метров. Это очень большой объем", — сказал он, добавив, что это сопоставимо с предыдущим годом. Ввод жилья в РФ в 2017 году превысил 79 миллионов квадратных метров, рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на селекторном совещании с регионами.

Министр отметил, что прогнозировалось не более 76 миллионов квадратных метров.

Мень также заметил, что в прошлом году вводились в основном дома, разрешения на строительство которых выдавались в 2015 году, непростом для экономики.