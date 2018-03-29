Завершена государственная регистрация прав собственности на 1044 квартиры для военнослужащих в микрорайоне на севере Москвы

С учетом корпусов, которые полностью готовы к заселению, на улице Левобережной уже достроены 12 домов на 3143 квартиры.

Сегодня управлением Росреестра по Москве в рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих и их семей были зарегистрированы права собственности на 369 квартир в двух домах по адресу ул. Левобережная, д. 4, корп. 3 и корп. 15.

Таким образом, на все 1044 квартиры в трех новых корпусах, строительство которых было завершено всего 10 дней назад, уже оформлено право собственности, что позволит заселить жилые помещения в кратчайшие сроки.

«В данном случае, это не только важная государственная программа с высокой социальной значимостью в масштабах страны, это еще и самый крупный микрорайон столицы — 23 высотных корпуса на 5856 квартир, в котором будут постоянно проживать военнослужащие и их семьи. Мы понимаем, насколько квартирный вопрос важен, как новоселы ждут его скорейшего решения. В этой связи Росреестром по Москве предпринимаются меры по сокращению сроков учетно-регистрационных процедур и исключению административных проволочек, — отметил руководитель Управления Росреестра по г. Москве Игорь Майданов . — Кадастровый учет и регистрация квартир для военнослужащих осуществлялись столичным Росреестром в особом режиме. В частности, специалисты Управления оказывали содействие в исправлении технических планов помещений многоквартирных домов в целях ускорения учетно-регистрационных процедур».

В столице указанная программа реализуется Минобороны Российской Федерации , а учет и регистрация жилья для военнослужащих находятся на контроле заместителя министра экономического развития Российской Федерации.