Военнослужащих обеспечили новыми квартирами 

В рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих и их семей московское Управление Росреестра зарегистрировало права собственности на 369 квартир.
В столичном регионе программа реализуется Министерством обороны Российской Федерации. Учет и регистрация жилья для военнослужащих находятся на контроле руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.
— Это не только государственная программа с высокой социальной значимостью в масштабах страны, — сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — Это еще и самый крупный микрорайон столицы.
По его словам, значимость этой программы побудила ведомство предпринять меры по сокращению сроков учетно-регистрационных процедур и исключению административных проволочек.