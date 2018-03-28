Военнослужащих обеспечили новыми квартирами

В рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих и их семей московское Управление Росреестра зарегистрировало права собственности на 369 квартир.

— Это не только государственная программа с высокой социальной значимостью в масштабах страны, — сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов . — Это еще и самый крупный микрорайон столицы.

По его словам, значимость этой программы побудила ведомство предпринять меры по сокращению сроков учетно-регистрационных процедур и исключению административных проволочек.