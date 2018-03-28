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Военнослужащих обеспечили новыми квартирами
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Военнослужащих обеспечили новыми квартирами 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих и их семей московское Управление Росреестра зарегистрировало права собственности на 369 квартир.
В столичном регионе программа реализуется Министерством обороны Российской Федерации. Учет и регистрация жилья для военнослужащих находятся на контроле руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.
— Это не только государственная программа с высокой социальной значимостью в масштабах страны, — сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — Это еще и самый крупный микрорайон столицы.
По его словам, значимость этой программы побудила ведомство предпринять меры по сокращению сроков учетно-регистрационных процедур и исключению административных проволочек.
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