Права на 369 квартир для семей военнослужащих зарегистрированы на Левобережной улице

Управлением Росреестра по Москве в рамках государственной программы по обеспечению жильем военнослужащих и их семей зарегистрированы права собственности на 369 квартир в двух домах по адресу ул. Левобережная, д. 4, корп. 3 и корп. 15.

Кадастровый учет и регистрация квартир для военнослужащих осуществлялись столичным Росреестром в особом режиме. В частности, специалисты Управления оказывали содействие в исправлении технических планов помещений многоквартирных домов в целях ускорения учетно-регистрационных процедур.

«В данном случае это не только важная государственная программа с высокой социальной значимостью в масштабах страны. Это еще и самый крупный микрорайон столицы — 23 высотных корпуса на 5856 квартир, в котором будут постоянно проживать военнослужащие и их семьи. Мы понимаем, насколько квартирный вопрос важен, как новоселы ждут его скорейшего решения. В этой связи Росреестром по Москве предпринимаются меры по сокращению сроков учетно-регистрационных процедур и исключению административных проволочек».

Напомним, застройку жилья, по заказу министерства обороны, еще в 2011-12 годах начала московская компания « СУ-155 ». Как подрядчик, она взяла на себя обязательство возвести четыре масштабных микрорайона на более чем 16 тысяч квартир. Но, в 2015 году компания обанкротилась. Работы на объекте, который не смогло достроить «СУ-155», ведет « Главное управление обустройства войск » (ГУОВ). Военные строители собственными силами уже ввели в эксплуатацию 41 высотный корпус на 10579 квартир.

Руководитель СУ 1 АО «Главное Управление обустройства войск», Алексей Поскотинов:

«Конечно, благодарны специалистам столичного Управления Росреестра. Они помогли нам правильно оформить документы и главное быстро поставили дома на кадастровый учет и зарегистрировали права собственности на каждую квартиру. Надеемся, что продолжим сотрудничество. С учетом корпусов, которые полностью готовы к заселению, на улице Левобережной уже достроены 12 домов на 3143 квартиры. Остальные новостройки будут сдаваться по мере завершения строительных и отделочных работ. Уже в мае к заселению будут готовы очередные дома и свои ключи от новых квартир получат семьи военных».