Детям-сиротам Приморья помогут с наймом жилья

По инициативе прокуратуры Приморского края депутаты ЗС ПК приняли закон о компенсации расходов по договорам найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает PRIMPRESS.

«Проблема выделения жилья для сирот в Приморье не перестает быть острой, — отметила старший помощник прокурора края Елена Барабаш. — Сейчас в сводном списке получателей жилья — 6,5 тысяч человек, из них 5 тысяч достигли 18 лет».

Из краевого бюджета будет ежегодно выделяться 200 млн рублей на эту компенсацию. Во Владивостоке на наем будет выделяться пять тысяч рублей, в других муниципальных образованиях — три тысячи рублей.

Вместе с тем, депутаты решили заняться доработкой законопроекта ко второму чтению.