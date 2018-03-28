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Детям-сиротам Приморья помогут с наймом жилья
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Детям-сиротам Приморья помогут с наймом жилья 

Primpress 36 минут назад
Фото: Primpress
По инициативе прокуратуры Приморского края депутаты ЗС ПК приняли закон о компенсации расходов по договорам найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает PRIMPRESS.
«Проблема выделения жилья для сирот в Приморье не перестает быть острой, — отметила старший помощник прокурора края Елена Барабаш. — Сейчас в сводном списке получателей жилья — 6,5 тысяч человек, из них 5 тысяч достигли 18 лет».
Из краевого бюджета будет ежегодно выделяться 200 млн рублей на эту компенсацию. Во Владивостоке на наем будет выделяться пять тысяч рублей, в других муниципальных образованиях — три тысячи рублей.
Вместе с тем, депутаты решили заняться доработкой законопроекта ко второму чтению.
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