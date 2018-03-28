В Перми разрешена передача подвалов в общедомовую собственность

Соответствующее решение приняла пермская гордума, ободрив инициативу городского департамента имущественных отношений. Речь идет о передаче в состав общего имущества помещений, свободных от прав третьих лиц и неограниченных в обороте, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, которые могут быть отнесены по ст. 290 ГК РФ и ст. 36 Жилищного кодекса к общему имуществу.

В ДИО отметили, что это обеспечит беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным в передаваемых помещениях. В перечне помещений, предложенных к приему в общую долевую собственность, указаны 344 объекта. Для этого требуется решение всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Данное положение будет действовать до 31 декабря 2018 года.

Фото: gorodperm.ru