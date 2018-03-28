Москва: более половины предложения относится к бизнес-классу

Как сообщают эксперты компании Est-a-Tet, февраль нынешнего года ознаменовался не только высоким уровнем продаж, но и выходом сразу нескольких новых проектов. Так, на первичный рынок в границах Старой Москвы в последний месяц зимы поступило 14 корпусов.

Лидирующие позиции занимает жилье бизнес-класса — у него 53% от общего объема предложения. Доля апартаментов, в рамках вышедшего в реализацию в феврале предложения, составляет 49%.