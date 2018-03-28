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Москва: более половины предложения относится к бизнес-классу
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Москва: более половины предложения относится к бизнес-классу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Как сообщают эксперты компании Est-a-Tet, февраль нынешнего года ознаменовался не только высоким уровнем продаж, но и выходом сразу нескольких новых проектов. Так, на первичный рынок в границах Старой Москвы в последний месяц зимы поступило 14 корпусов.
Лидирующие позиции занимает жилье бизнес-класса — у него 53% от общего объема предложения. Доля апартаментов, в рамках вышедшего в реализацию в феврале предложения, составляет 49%.
"Местоположение новых проектов остается традиционным — более половины предложения (56%) расположено за границей Третьего транспортного кольца (ТТК), — отмечает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев. — Новичков в отрасли в феврале не появилось, все проекты, вышедшие на рынок в феврале, реализуются известными на рынке девелоперам — Capital Group, ГК Главстрой, ГК «Пионер» и «Stone Hedge».
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