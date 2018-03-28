Дорогу из Омска в Седельниково отремонтируют за 85 млн рублей 

Управление дорожного хозяйства Омской области на портале госзакупок подвело итоги аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Омск — Муромцево — Седельниково. Победителем стала фирма, которая предложила за свои услуги наименьшую сумму.
ООО «СтройТраст» отремонтирует 9 км автодороги, на этом участке трассы уложат щебёнку. Работа обойдётся региональному Минстрою в 85 млн рублей. Ремонт должны закончить до 31 августа 2018 года.
Отметим, что изначально за услуги Минстрой готов был заплатить 100 млн рублей. За контракт боролись десять подрядных организаций.