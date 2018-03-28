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Движется ли в Ульяновске очередь на капремонт?
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Движется ли в Ульяновске очередь на капремонт? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Мы платим за капремонт наших домов, ждём своей очереди. А она двигается? И кто-нибудь отслеживает, кто платит, а кто не платит этот взнос?
Ю. Пермяков, Ульяновск
В прошлом году Фондом модернизации было запланировано выполнить 855 видов работ. В том числе — в 182 многоквартирных домах (МКД), которые были перенесены на 2017 год из плана 2016 года, — отвечает глава регионального Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин.
— В плане 2017 года стоял ремонт 135 МКД. Всего выполнено 85% от предусмотренных контрактами объёмов. Впервые за всю деятельность Фонд модернизации ЖКК выставил штрафные санкции подрядным организациям, которые нарушили сроки и технологии производства работ, на общую сумму около 5 млн рублей. Претензионная работа в отношении собственников, которые не делают взнос на капремонт, впервые начала проводиться в марте прошлого года. Были направлены 8367 претензий на сумму 56,4 млн рублей. Общая сумма оплаченных в первый месяц после выставления претензий долгов составила 11 млн рублей, это 22,5% от суммы направленных претензий.
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