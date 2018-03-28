Как сдать жилье в аренду во время ЧМ по футболу

В преддверии чемпионата мира по футболу многие нижегородцы задумываются о том, чтобы сдать свое жилье в аренду гостям города. В управлении по туризму министерства культуры Нижегородской области разработали специальную памятку, как это сделать с минимальными финансовыми рисками и, не нарушая закон.

Жилье в наем может сдать только собственник

Если квартира или частный дом находится в собственности у нескольких лиц, то потребуется согласие всех сособственников.

Найти арендаторов помогут интернет-площадки

На просторах интернета сегодня есть множество сервисов по бронированию жилья, популярные среди россиян и иностранцев.

Главное условие — размещать достоверную информацию и обязательно приложить качественное фото апартаментов. Это поможет избежать разногласий при заключении договора с арендатором.

Подготовить жилье к сдаче в аренду

Проследите, чтобы квартира бала чистой, оснащена бытовой техникой, постельным бельем и ванными принадлежностями. Обязательно проверьте, исправно ли оборудование: мебель, сантехника, газовые и электросети, водоснабжение.

Оформить документ аренды жилья

Защитить права арендодателя и обеспечить законность сделки поможет договор.

Для начала подготовьте полную опись имущества, не забывая посчитать каждую ложку, вилку и вешалки в шкафу. Это поможет предъявить претензии арендатору, если предметы быта будут повреждены или похищены.

Не будет лишним предупредить участкового полицейского о намерении сдать жилье в аренду. Если арендаторы будут вести себя подозрительно или начнут представлять угрозу для общественного порядка, незамедлительно сообщите об этом в полицию.

Не завышать цену

Слишком высокая цена может отпугнуть арендаторов, и они не воспользуются предложением. Кроме того, завышенные цены на жилье негативно скажутся на репутации города и на самом владельце.

Иностранных граждан необходимо регистрировать

Если вы сдали жилье иностранному гражданину хотя бы на один день, его нужно зарегистрировать. Это может сделать собственник жилья или любой другой человек, прописанный в этой квартире. Данными вопросами занимается отдел миграции МВД

При подаче уведомления понадобятся следующие документы:

• копия паспорта иностранного гражданина (страница с фото); • копия миграционной карты иностранного гражданина (выдается при въезде в страну); • копия визы или Паспорта болельщика иностранного гражданина (в случае, если гость прибыл из страны, для которой в России установлен визовый режим въезда); • паспорт лица, сдающего жилье, с отметкой о прописке в указанном жилье.

Если вы сдаете жилье более, чем на три дня, то вашего арендатора необходимо зарегистрировать. В течение трех дней вы обязаны подать заявление о регистрации по месту пребывания.

Для этого гость и собственник жилья должны вместе прийти в отдел по вопросам миграции МВД. При себе необходимо иметь паспорта и другие документы, описанные выше. Документы принимаются в отделах по вопросам миграции УМВД по месту нахождения жилья.

В случае нарушения порядка миграционного учета предусмотрен штраф.

Не нужно забывать о налогах

Если вы будете сдавать квартиру или дом, то вам придется заплатить подоходный налог. В Налоговую инспекцию по месту нахождения жилья вам необходимо предоставить справку 3-НДФЛ, где будет указан ваш доход, полученный от сдачи квартиры. Сделать это нужно до 30 апреля следующего года.

Уплатить НДФЛ необходимо до 15 июля следующего года.

А вот за непредставление налоговой декларации и неуплату налогов предусмотрены как штраф, так и уголовная ответственность.

Напомним, в Нижнем Новгороде откроется четыре пункта выдачи пропусков на территорию ЧМ-2018.