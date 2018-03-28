Власти сообщили о завершении строительства двух проблемных домов в Чурилово

Строительство двух проблемных домов завершено в челябинском микрорайоне Чурилово Lake City, здания готовят к сдаче в эксплуатацию, об этом доложил заместитель губернатора Сергей Шаль , сообщают в пресс-службе главы региона.

Речь идёт о домах под строительными номерами 3.13 и 3.24. Сообщается, что передача квартир дольщикам должна начаться уже в апреле текущего года. Продолжается строительство дома с номером 3.23, его планируют сдать во втором квартале 2018 года.

«Мы уже на протяжении нескольких лет ведем планомерную работу по сокращению числа дольщиков и завершению строительства проблемных домов. В 2018 году все участники долевого строительства компании «Гринфлайт» получат свои квартиры. Однако проблемные активы еще остаются, будем продолжать нашу работу», — прокомментировал губернатор Борис Дубровский

Главе региона также доложили о ситуации со строительством жилья в микрорайоне «Яркая жизнь». По словам застройщика, для дома под номером 8 найден инвестор, работы возобновлены. Появился потенциальный спонсор для завершения строительства дома №3. Инвестора нашли и для решения проблем с недостроенными домами в Копейске