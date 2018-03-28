К строительству Северного широтного хода в ЯНАО приступят в 2018 году

"Мы приступим в этом году к реализации проекта Северный широтный ход и конкретно к строительству моста через Обь", — сказал руководитель ЯНАО.

Ранее глава арктического региона сообщил ТАСС, что активная фаза строительства моста через Обь около Салехарда начнется в 2019 году. Сейчас специалисты занимаются изысканием, изучением дна реки. Работа осложняется тем, что у Оби существует вторая подземная река с артезианской водой.

По словам губернатора, к строительству привлекут бригады рабочих, которые возводили Крымский мост. Первые строители прибудут в ЯНАО в июне.

Мост через Обь свяжет города Салехард и Лабытнанги . На его строительство из регионального бюджета выделят 8,2 млрд рублей.