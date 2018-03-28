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К строительству Северного широтного хода в ЯНАО приступят в 2018 году
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К строительству Северного широтного хода в ЯНАО приступят в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Строительство новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — Северного широтного хода (СШХ) — начнется в 2018 году с возведения моста через реку Обь. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Кобылкин после заседания итоговой коллегии Минтранса РФ в Москве.
"Мы приступим в этом году к реализации проекта Северный широтный ход и конкретно к строительству моста через Обь", — сказал руководитель ЯНАО.
Ранее глава арктического региона сообщил ТАСС, что активная фаза строительства моста через Обь около Салехарда начнется в 2019 году. Сейчас специалисты занимаются изысканием, изучением дна реки. Работа осложняется тем, что у Оби существует вторая подземная река с артезианской водой.
По словам губернатора, к строительству привлекут бригады рабочих, которые возводили Крымский мост. Первые строители прибудут в ЯНАО в июне.
Мост через Обь свяжет города Салехард и Лабытнанги. На его строительство из регионального бюджета выделят 8,2 млрд рублей.
Переправа является частью проекта Северного широтного хода — 700-километровой железной дороги, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах Ямала. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. При создании СШХ впервые в российском железнодорожном строительстве будет использована концессия. В конце февраля правительство РФ одобрило старт этой концессионной процедуры.
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