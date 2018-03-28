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Долги по зарплате погасили перед 750 работниками стройпредприятия в Комсомольске-на-Амуре
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Долги по зарплате погасили перед 750 работниками стройпредприятия в Комсомольске-на-Амуре 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 28 марта. Задолженность по зарплате в размере 5,6 млн рублей погасили перед сотрудниками строительно-монтажного предприятия Комсомольска-на-Амуре после вмешательства прокуратуры. Об этом в среду сообщается на сайте надзорного ведомства Хабаровского края.
"Прокуратура Комсомольска-на-Амуре
установила, что перед более чем 750 работниками строительно-монтажной компании АО «Энергоремонт» имеется задолженность по заработной плате за январь 2018 года в размере 5,6 млн рублей.
Задолженность погашена в полном объеме с учетом компенсации за задержку выплаты", — говорится в сообщении.
Уточняется, что само предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы"). Назначены штрафы на общую сумму 66 тыс. рублей.
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