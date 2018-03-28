Долги по зарплате погасили перед 750 работниками стройпредприятия в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС , 28 марта. Задолженность по зарплате в размере 5,6 млн рублей погасили перед сотрудниками строительно-монтажного предприятия Комсомольска-на-Амуре после вмешательства прокуратуры . Об этом в среду сообщается на сайте надзорного ведомства Хабаровского края

"Прокуратура Комсомольска-на-Амуре

установила, что перед более чем 750 работниками строительно-монтажной компании АО «Энергоремонт» имеется задолженность по заработной плате за январь 2018 года в размере 5,6 млн рублей.

Задолженность погашена в полном объеме с учетом компенсации за задержку выплаты", — говорится в сообщении.