Приморский край намерен компенсировать сиротам часть расходов на аренду квартир

Как отмечалось депутатами, край сегодня находится среди наиболее отстающих регионов по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот: в начале года в очереди на получение квартир в Приморье стояло около 5 тыс. человек из этой категории льготников. Как сообщил губернатор Приморья Андрей Тарасенко , темпы строительства новых домов недостаточны, а купить жилье на вторичном рынке за счет государства практически невозможно, так как оно не соответствует условиям госзадания.

"Комитет по социальной политике поддерживает проект закона, но ко второму чтению мы будем готовить поправки. Мы считаем, что если мы компенсируем расходы, то арендодатель должен быть зарегистрирован в качестве налогоплательщика", — сказал на заседании председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис

По словам старшего помощника прокурора Приморского края Елены Барабаш, докладывавшей депутатам о проекте закона, с учетом низких темпов предоставления жилых помещений данной категории граждан, Приморский край может и должен компенсировать им расходы по найму жилья.

"Мы предлагаем ввести такую компенсацию при соблюдении определенных условий. Для реализации закона понадобится свыше 200 млн рублей (в год — прим. ТАСС). Документ получил одобрение губернатора и [краевого] министерства финансов . Компенсация должна составить 5 тыс. рублей для Владивостока и 3 тыс. рублей для остальных муниципальных образований. Конечно, это незначительные суммы, и необходимо будет работать над их увеличением", — сказала Барабаш.

Проектом закона предполагается, что расходы по компенсации возьмет на себя региональный бюджет.