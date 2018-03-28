Всего 12 квадратных метров: аналитики нашли самую маленькую квартиру в Перми 

Размер самой маленькой квартиры Перми — всего 12 квадратных метров. Она находится в Кировском районе, и стоит 600 тысяч рублей. Несмотря на миниатюрный размер, в этой квартире есть собственный санузел. В каких еще районах и за сколько можно купить микроквартиры, рассказали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. Второй в рейтинге крошечных квартир в Перми стало жилье площадью 12,4 метра, которое расположено в Индустриальном районе. Как и предыдущая, эта квартира находится в кирпичной пятиэтажке, но стоит дороже — 900 тысяч. По цене от 800 тысяч до 1 миллиона рублей продаются еще четыре микроквартиры по 13 «квадратов». За 15-16-метровые апартаменты придется отдать от 950 до 1 миллиона 250 тысяч. — Все объекты, вошедшие в рейтинг самых маленьких квартир, находятся в домах старого фонда. В новых домах площадь самых маленьких квартир начинается от 17-18 «квадратов», — сообщили в N1. Пермские микроквартиры оказались просторнее новосибирских. Там минимальный размер жилья начинается от 8 квадратных метров. — Эти квартиры предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки. Их цена — около 500 тыс. рублей, — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. По данным N1.RU, средний размер квартир, выставленных на продажу, как на вторичном рынке, так и на первичном рынке жилья в Перми составляет 50 квадратных метров. Ранее аналитики N1.RU рассказали сколько квартир нужно продать в Перми, чтобы купить жилье в Риге или Астане.
ТОП-9 самых маленьких квартир Перми, март 2018
№
Фото
Ссылка
Площадь
Цена
Район
1.
https://perm. n1.ru/view/25050824/
12 600 000 Кировский
2.
https://perm. n1.ru/view/25057123/
12,4 900 000 Индустриальный
3.
https://perm. n1.ru/view/25109649/
13 800 000 Ленинский
4.
https://perm. n1.ru/view/23985649/
13 885 000 Индустриальный
5.
https://perm. n1.ru/view/24414077/
13 870 000 Индустриальный
6.
https://perm. n1.ru/view/25092347/
13,2 950 000 Мотовилихинский
7.
https://perm. n1.ru/view/24824894/
15 1 250 000 Дзержинский
8.
https://perm. n1.ru/view/20379915/
16 950 000 Свердловский
9.
https://perm. n1.ru/view/23658211/
16 1 215 000 Свердловский