75 процентов получателей «дальневосточных гектаров» — жители ДФО

Программа «Дальневосточный гектар» является одним из инструментов укоренения наших граждан на Дальнем Востоке и привлечения новых жителей в регион. 75 процентов всех получателей земельных участков — это жители Дальнего Востока, сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев

«Прежде всего мы рассчитываем на демографический эффект от реализации программы. Экономический эффект будет, но он вторичен. Сейчас участниками этого проекта прежде всего являются сами дальневосточники. По сути главный результат этого проекта заключается в том, что граждане получили бесплатно землю, у них есть возможность реализовывать на ней свои проекты, строить жилье для себя и своей семьи. Мы рассчитываем, что этот проект даст возможность привлекать на Дальний Восток новых жителей. Те люди, которые будут приезжать и работать на новых производствах, новых инвестиционных проектах, смогут получить бесплатно землю и таким образом укорениться на Дальнем Востоке, — пояснил Сергей Качаев.

По его мнению, еще рано давать экономическую оценку реализации проекта. «У граждан есть год после того, как они взяли в пользование „дальневосточный гектар“, чтобы определиться с видом его использования. Сейчас идет процесс выбора вариантов использования участка. Основной объем и количество заявок было подано в 2017 году. У наших граждан еще есть время определиться с видом использования земли», — отметил он. Вместе с тем, как считает Сергей Качаев, прежде всего экономический эффект будет сконцентрирован в жилищном строительстве и сельском хозяйстве. «Эти две отрасли почувствуют наиболее влияние от реализации этого проекта», — сказал он.