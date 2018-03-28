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Крыму выделили дополнительные средства на расселение аварийного жилья
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Крыму выделили дополнительные средства на расселение аварийного жилья 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Республика Крым и город федерального значения Севастополь получат от государства финансовую поддержку на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 28 марта.
Согласно документу, помощь будет оказана за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, постановлением был скорректирован порядок предоставления субсидий в виде имущественных взносов России в Фонд ЖКХ. Так, на пять миллиардов рублей был увеличен размер имущественного взноса на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
На рассмотрение Правительства документ внёс Минстрой.
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