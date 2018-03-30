Застройщик ЖК «Октава» нарушил закон

Застройщик ЖК «Октава», расположенного на улице Глеба Успенского в Ленинском районе, нарушил действующее законодательство при заключении договоров с участниками долевого строительства. Факты, свидетельствующие об этом, выявила районная прокуратура в ходе проверки, проведенной в марте.

Как оказалось, ООО «СМ-Строй52» включило в договоры положения, ущемляющие законные права дольщиков. По сведениям прокуратуры Нижегородской области, в документах указано, что гарантийный срок на квартиры исчисляется со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, в то время как в действительности он должен отсчитываться со дня передачи объекта.

Кроме того, в договорах прописаны условия, запрещающие перепланировку или переустройство квартиры до момента регистрации прав собственности. Однако установление подобного запрета после передачи объекта дольщику противоречит закону.

Руководителю застройщика ЖК «Октава» внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. Также возбуждены административные дела за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей.