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Завершение строительства обходной дороги вокруг Саранска обойдется в 750 млн руб.
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Завершение строительства обходной дороги вокруг Саранска обойдется в 750 млн руб. 

ТАСС 1 час назад
САРАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Поступления из федерального бюджета на завершение масштабного проекта строительства обходной дороги вокруг Саранска составили 750 млн рублей. Об этом сообщила во вторник первый замминистра финансов Мордовии Любовь Романенкова на сессии Госсобрания республики, где были приняты поправки в региональный бюджет.
"Финансовая помощь [из федерального бюджета] в 2018 году увеличивается на 984 млн рублей, из которых 750 млн рублей — это средства на финансовое обеспечение дорожной деятельности: строительство третьей очереди обхода города Саранска", — сказала Романенкова.
Работы по строительству обхода от автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск до автодороги Нижний Новгород — Саратов велись на протяжении пяти лет. Их общая стоимость составила порядка 6 млрд рублей. Обходная дорога позволит разгрузить республиканский центр и вывести транзитный транспорт за пределы городской застройки.
В феврале 2018 года рабочее движение по обходной дороге на участке, который будет использоваться к чемпионату мира по футболу, было открыто. 21 марта Совет Федерации принял постановление «О государственной поддержке социально— экономического развития Республики Мордовия», которое, в частности, содержало рекомендацию Минтрансу РФ рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на завершение обходной дороги вокруг Саранска.
Большая часть выделенных средств пойдет на строительство развязки в районе выезда на Ульяновск, сообщил ТАСС министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктор Цыганов.
"Ранее мы открыли участок от развязки у аэропорта до Николаевки. Для чемпионата мира был важен этот участок. Мы будем занимать строительством развязки в районе выезда на Ульяновск, основная сумма денег пойдет на эту цель", — сказал он, уточнив, что работы планируется завершить ближе к концу года.
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