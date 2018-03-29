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UTair продала 25,8% от всех авиабилетов на даты матчей ЧМ-2018 в ряд городов-участников чемпионата
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UTair продала 25,8% от всех авиабилетов на даты матчей ЧМ-2018 в ряд городов-участников чемпионата 

Агентство «Москва» 40 минут назад
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Авиакомпания UTair продала 25,8% от всех билетов на даты матчей чемпионата мира в Екатеринбург, Казань, Москву, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«К 29 марта UTair продал 25,8% от всех билетов на даты матчей чемпионата мира в Екатеринбург, Казань, Москву, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи. Всего продано 19,32 тыс. билетов из доступных 80 тыс.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что большинство пассажиров летят эконом-классом. Бизнес-класс выбрали 149 пассажиров.
«Чемпионат мира — важное событие для россиян, и UTair к нему хорошо подготовился. Авиакомпания запустила новые региональные рейсы из Волгограда в Казань, Краснодар, Самару и Сочи. UTair продолжит полеты по новым направлениям и после окончания игр», — привели в пресс-службе слова президента авиакомпании Павла Пермякова.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге.
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