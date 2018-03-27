Мелкая нарезка уже неактуальна

Одна из главных тенденций рынка новостроек — постепенный отказ от «мелкой нарезки». Еще два-три года назад квартиры-студии площадью от 18 до 24 «квадратов» расходились на ура. Потому что кризис, у людей просто не было средств на покупку чего-то побольше. Сейчас же многие поняли, что студия — плохой вариант. Там просто тесно. И места для кухни мало, и санузел мизерный, и жить даже вдвоем не очень удобно. Итак, студии все менее актуальны.

Второй тренд — дрейф покупателей в сторону квартир комфорткласса. Если перевести в метры, то это однушка в 30–35 квадратных метров, двушка — 44–48 «квадратов», трешка — 70–80. По сути, это размеры, к которым наши люди привыкли еще во времена Советского Союза. И это вполне нормальные размеры. Ведь до кризиса, например, многие не могли купить в пределах МКАД новую квартиру именно из-за ее гигантских, по их понятиям, размеров. Когда человек хотел купить трешку, а застройщики ему говорили, что есть варианты 120 «квадратов» минимум, то он лишь округлял глаза.

Между тем это обычные для бизнес-класса размеры. Такие квартиры, кстати, строятся и сейчас, но большая часть спроса все-таки приходится на жилье поменьше. Кстати, если брать объем продаж, то примерно 15 процентов приходится на однокомнатные квартиры, 60 процентов — на двушки, около 25 процентов — на трехкомнатные. Если коротко, то люди хотят комфортное жилье понятных им размеров.

Экономическая ситуация в стране отрегулировала размеры квартир. Мы перестали метаться между «хоромами» в 200 квадратных метров и «конурами» в 20.

Третий тренд — рост объемов продаж новостроек. Причин тут две. Первая — дешевеющая ипотека. Приобрести новое жилье под 8 процентов годовых — уже вполне обычное дело. Сейчас число ипотечных сделок на первичном рынке в разные месяцы колеблется от 50 до 70 процентов. Еще одна причина роста продаж — уверенность москвичей в застройщиках. Проблеме обманутых дольщиков власти Москвы уделяют очень много внимания.

Поэтому в обществе сложилось четкое представление — если дом в столице начали возводить, то достроят обязательно. Именно эта уверенность и позволяет входить в сделку. Ну и, конечно, нужно отметить развитие инфраструктуры. Еще лет десять назад новостройки могли массово появляться вдалеке от метро. Сейчас же сеть метрополитена настолько расширилась, что дома «на выселках» — довольно редкое явление. А если транспортная доступность новостройки возрастает, то, конечно, стимул купить такое жилье тоже становится сильнее. В общем, все большее число москвичей получает возможность решить «вечный» жилищный вопрос.