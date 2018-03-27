Эксперты выяснили, где в России строят больше всего нового жилья

Больше всего жилья строится в Ростове-на-Дону — 1,42 кв. метра на одного жителя. На второй строчке Воронеж с показателем 1,18 кв. метра на человека, Новосибирск строит 1,04 кв. метра и занимает третью строчку рейтинга.

Для того чтобы выполнить Послание президента Федеральному Собранию о повышении темпов строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, необходимо выйти на объем ввода жилья 0,82 квадратного метра на человека. «В настоящее время из 48 крупнейших городов РФ лишь в 18 показатель ввода жилья сейчас превышает целевое значение из президентского Послания», — поясняет Алексей Попов , руководитель аналитического центра ЦИАН.

Москве в пределах старых границ столицы новое строительство ограничено дефицитом площадок. Основным поставщиком их сейчас являются промзоны, а в будущем ситуацию улучшит реновация. Пока же в Москве в пересчете на число жителей возводится 0,27 метра. В какой-то мере это низкое значение является статистическим артефактом: объемы жилищного строительства в Москве значительны, но уж больно велико число жителей Москвы. Застройщики столичного региона не бездействуют. По информации Росстата, за январь-февраль 2018 года в РФ было построено 10,2 миллиона квадратных метров жилья. К аналогичному периоду прошлого года рост составил 24,6 процента. При этом в Московской области за первые два месяца объем ввода многоквартирных домов увеличился на 93,9 процента, то есть почти в два раза больше, чем за первые два месяца прошлого года. С учетом Новой Москвы и Подмосковья объем строительства на душу населения в Московской агломерации составляет 0,61 квадратных метров на человека.

В России больше половины квартир — однокомнатные. Люди живут в тесноте, и им есть куда расширяться

Худшую динамику показал Краснодарский край , в котором объем строительства уменьшился на 56,6 процента.

Увеличение объемов строительства поможет решить жилищные проблемы многим семьям. В России доля однокомнатных квартир составляет 63 процента. Если по числу квартир на душу населения Россия находится на уровне западных стран, то по метражу жилой площади сильно отстает. Что говорит о том, что россияне живут в тесноте, и новая недвижимость им просто необходима.