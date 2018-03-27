В Госдуму внесен законопроект о повышении до 50 тыс. руб. штрафов за хулиганство в самолетах

Пассажиров за мелкое хулиганство в самолетах и других видах транспорта, в том числе железнодорожном, морском и внутреннем водном, предлагается наказывать штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ и опубликован в электронной парламентской базе.

«Действия, предусмотренные настоящей статьей («Мелкое хулиганство» — прим. Агентства «Москва» ), совершенные на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток», — говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, для пассажиров предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил фото-, видео— и киносъемки, а также норм использования телефонов и других гаджетов на борту самолета. Вместо штрафа в 100 руб. и конфискации пленки нарушителям грозят конфискация носителя, а также штраф в размере 1 тыс. руб.

За невыполнение пассажирами самолета законных распоряжений командира воздушного судна документом предусмотрены штраф в размере о 20 тыс. до 40 тыс. руб. или административный арест на срок от пяти до 15 суток.

«Целью законопроекта является установление адекватного и соразмерного административного наказания за совершение указанных административных правонарушений, а также повышение эффективности общей и частной превенции законодательства об административных правонарушениях в обозначенной области общественных отношений», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается усилить административную ответственность для пилотов и компаний за действия, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью человека. Так, пилотов будут штрафовать на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или лишать прав управления воздушным судном на срок от трех до шести месяцев, для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

За причинение вреда здоровью граждан легкой или средней тяжести на пилотов предлагается накладываться штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или лишение права управления воздушным судном на срок до одного года. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Кроме того, командира воздушного судна предлагается штрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или лишать права управления самолетом на срок до двух лет в случае совершения взлета при наличии неисправностей, с которыми запрещено начинать выполнение полета без разрешения уполномоченного органа, либо с нарушением норм пассажировместимости (грузовместимости) или ограничений по полетной массе или центровке воздушного судна.

Для лиц, выполняющих полеты без соответствующего права, предусмотрены штрафы на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Также подразумевается увеличение суммы штрафа для командира воздушного судна за совершение полетов без судовой и полетной документации — до 2-5 тыс. руб.

Для пилотов, управляющих самолетом в состоянии опьянения, штрафы могут повысить до 50 тыс. руб. с лишением права управления воздушным судном на срок от двух до трех лет.

Выполнение полетов воздушными судами, на борту которых отсутствуют поисковые и аварийно-спасательные средства предлагается наказывать штрафами: на граждан — в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб. ; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. ; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.