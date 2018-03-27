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«Роскосмос» упорядочит учёт объектов недвижимости
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«Роскосмос» упорядочит учёт объектов недвижимости 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Постановка на кадастровый учёт объектов космической инфраструктуры будет упорядочена. Соответствующий закон, уточняющий регистрацию космических объектов «Роскосмосом», во вторник единогласно поддержал Комитет Совета Федерации по экономической политике.
Закон был внесён Правительством в Госдуму 20 сентября 2017 года, принят в третьем чтении 21 марта 2018 года.
Как пояснил директор департамента по взаимодействию с органами госвласти и регионами «Роскосмоса» Александр Захаренко, госкорпорация наделена полномочиями по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся в её ведении.
Однако в законе «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ среди уполномоченных органов и организаций «Роскосмос» не указан, что создаёт трудности в реализации госкорпорацией полномочий.
Представленный документ восполняет правовые пробелы, связанные с постановкой на кадастровый учёт объектов космической инфраструктуры.
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