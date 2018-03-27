«Роскосмос» упорядочит учёт объектов недвижимости

Постановка на кадастровый учёт объектов космической инфраструктуры будет упорядочена. Соответствующий закон, уточняющий регистрацию космических объектов «Роскосмосом» , во вторник единогласно поддержал Комитет Совета Федерации по экономической политике.

Закон был внесён Правительством в Госдуму 20 сентября 2017 года, принят в третьем чтении 21 марта 2018 года.

Как пояснил директор департамента по взаимодействию с органами госвласти и регионами «Роскосмоса» Александр Захаренко, госкорпорация наделена полномочиями по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся в её ведении.

Однако в законе «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ среди уполномоченных органов и организаций «Роскосмос» не указан, что создаёт трудности в реализации госкорпорацией полномочий.

Представленный документ восполняет правовые пробелы, связанные с постановкой на кадастровый учёт объектов космической инфраструктуры.