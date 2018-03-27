Жительница Одинцова борется за право получить новую квартиру

Жительница Одинцовского района борется с местной администрацией за право получить новую квартиру. Предыдущее жилье женщины уничтожил пожар, теперь ей вместе с сыном приходится жить у родственников. Однако в администрации заявили, что свободных жилплощадей в районе пока нет. Кто помог Ирине в тяжелой ситуации, выяснил «360».

Ирина Зюкова, жительница деревни Мамоново, вспоминает события страшной ночи. Пламя охватило квартиру за стеной. Тогда женщина первым делом вызвала МЧС и помогла выбраться пожилой соседке. Пожарные потушили ту часть дома, где был огонь. Однако ликвидировать горение полностью не удалось — от тлеющих стен огонь перешел в квартиру Ирины.

До половины второго мы побыли, они сказали, что затушили, тем более температура была -20 градусов, и через час началось опять воспламенение, и такое сильное, что нельзя уже было ничего спасти

— Ирина Зюкова.

Потушить пожар удалось к утру. От дома остались только угли. Теперь Ирине вместе с ее четырнадцатилетним сыном приходиться жить у разных соседей в деревне. А купить новую квартиру семья позволить себе не может — жительница Мамонова работает воспитательницей. Поддержать Ирину решили активисты, обратившись за помощью в местную администрацию.

Обращалась я в приемную Иванова, писала открытое письмо. На что мне сразу дали ответ, что в городе сейчас нет жилья, никакого фонда резервного, что из района будут изыскивать, потом передавать в город, на баланс поставят, и только тогда можно будет выдать жилье Ирине. Пока что ждем

— Мария Струева, представитель инициативной группы.

Сколько Ирине ждать новое жилье, никто не знает. В администрации Одинцова говорят, что постараются помочь как можно скорее, а пока советуют запастись терпением.

Советом депутатов 23 марта нам были переданы жилые помещения конкретно под переселение данных граждан, которые, как говорится, утратили свои жилые помещения в результате пожара. Сейчас идет процедура оформления данных документов

— Инна Корягина, начальник отдела жилищной политики городского поселения Одинцово

Конкретные сроки выдачи временного жилья не установлены законом. Пока идет подбор жилплощади, Ирина должна придумать, где и у кого остановиться на неопределенное время.