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Жительница Одинцова борется за право получить новую квартиру
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Жительница Одинцова борется за право получить новую квартиру 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Одинцовского района борется с местной администрацией за право получить новую квартиру. Предыдущее жилье женщины уничтожил пожар, теперь ей вместе с сыном приходится жить у родственников. Однако в администрации заявили, что свободных жилплощадей в районе пока нет. Кто помог Ирине в тяжелой ситуации, выяснил «360».
Ирина Зюкова, жительница деревни Мамоново, вспоминает события страшной ночи. Пламя охватило квартиру за стеной. Тогда женщина первым делом вызвала МЧС и помогла выбраться пожилой соседке. Пожарные потушили ту часть дома, где был огонь. Однако ликвидировать горение полностью не удалось — от тлеющих стен огонь перешел в квартиру Ирины.
До половины второго мы побыли, они сказали, что затушили, тем более температура была -20 градусов, и через час началось опять воспламенение, и такое сильное, что нельзя уже было ничего спасти
— Ирина Зюкова.
Потушить пожар удалось к утру. От дома остались только угли. Теперь Ирине вместе с ее четырнадцатилетним сыном приходиться жить у разных соседей в деревне. А купить новую квартиру семья позволить себе не может — жительница Мамонова работает воспитательницей. Поддержать Ирину решили активисты, обратившись за помощью в местную администрацию.
Обращалась я в приемную Иванова, писала открытое письмо. На что мне сразу дали ответ, что в городе сейчас нет жилья, никакого фонда резервного, что из района будут изыскивать, потом передавать в город, на баланс поставят, и только тогда можно будет выдать жилье Ирине. Пока что ждем
— Мария Струева, представитель инициативной группы.
Сколько Ирине ждать новое жилье, никто не знает. В администрации Одинцова говорят, что постараются помочь как можно скорее, а пока советуют запастись терпением.
Советом депутатов 23 марта нам были переданы жилые помещения конкретно под переселение данных граждан, которые, как говорится, утратили свои жилые помещения в результате пожара. Сейчас идет процедура оформления данных документов
— Инна Корягина, начальник отдела жилищной политики городского поселения Одинцово.
Конкретные сроки выдачи временного жилья не установлены законом. Пока идет подбор жилплощади, Ирина должна придумать, где и у кого остановиться на неопределенное время.
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