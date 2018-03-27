ИКЕА ведет переговоры с мэрией Москвы о покупке участка на Рябиновой улице

Компания IKEA Centers Russia, управляющая торговыми центрами ИКЕА и «Мега» в России , ведет переговоры с правительством Москвы о покупке земельного участка на Рябиновой улице под строительство торгового центра, рассказали RNS три консультанта по недвижимости.

По словам одного из них, в настоящий момент стороны достигли договоренности. «ИКЕА туда входит с одним из девелоперов», — отметил он, добавив, что продавцом выступает правительство Москвы.

Другой источник уточнил, что компания «Мосинжпроект», 100% акций которой принадлежат городу, консолидирует на Рябиновой улице участки нескольких собственников. По словам третьего источника, речь идет о площадке в 20 га.

В IKEA Centers Russia не ответили на запрос RNS о переговорах.

В столичном департаменте имущества, стройкомплексе Москвы и «Мосинжпроекте» на момент публикации не ответили на запрос RNS.

IKEA рассматривала возможность строительства на Рябиновой улице торгового центра площадью 25 тыс. кв. м, знает один из источников. В CBRE пояснили, что на участке 20 га теоретически можно разместить 100 тыс. кв. м недвижимости.