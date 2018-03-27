Более 2,7 млрд рублей вложат в развитие инфраструктуры Великого Устюга

"Великоустюгский район находится в зоне повышенного внимания со стороны региональной власти. Прежде всего это связано с мероприятиями по защите города и района от возможных наводнений, а также с проектами, направленными на развитие города, как одного из туристских центров области. За последние пять лет муниципалитету оказана финансовая помощь из федерального и областного бюджетов на 5,8 млрд рублей", — приводит пресс-служба губернатора слова Кувшинникова, которые он произнес по итогам прошедшего в городе градостроительного совета.

По словам губернатора, 2,7 млрд рублей направят в ближайшие три года на реализацию майских указов президента России, переселение граждан из аварийного жилья, на работы по защите Великого Устюга от паводка, на ремонт дорог и строительство объектов инфраструктуры.

Крупнейший из проектов — реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. После завершения работ Великий Устюг сможет принимать среднемагистральные самолеты и открыть прямое авиасообщение с Москвой Санкт-Петербургом и другими городами страны. Работы планируется завершить в 2020 году, уже начаты необходимые конкурсные процедуры, отмечал ранее губернатор. Проект оценивается почти в 1 млрд рублей, после реконструкции власти рассчитывают на увеличение туристического потока в город вдвое до 600 тыс. человек в год.

Более 650 млн рублей выделено на ремонт дорог города и района. Также более 500 млн рублей направлено на берегоукрепление для защиты города от затопления. Продолжатся работы по газификации поселений и строительству социальных объектов.

Великому Устюгу в 2017 году исполнилось 870 лет, в городе проживают порядка 35 тыс. человек. Здесь сохранилось почти 40 храмов XVII и XVIII веков. За последние 20 лет активного развития туризма количество предприятий общепита увеличилось в 12 раз до 64 объектов, номеров в гостиницах — в 40 раз почти до 2,8 тыс., количество занятых в туристическом бизнесе — до 3,9 тыс. Туризм — одна из основных отраслей города, приносящая до 30% дохода в муниципальный бюджет.