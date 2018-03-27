Главные курорты Коста-Бланки. Бенидорм или Торревьеха?

Торревьеха

Стиль жизни

Один из самых крупных городов на Коста-Бланке, который в сезон переполнен отдыхающими. На протяжении многих лет он входит в список самых популярных морских курортов страны. И славится не только 18 километрами пляжей, которые регулярно отмечают Голубыми флагами, но и знаменитыми солеными озерами, во множестве разбросанными вокруг Торревьехи, — аналогами Мертвого моря в Израиле — и лечебными грязями.

Мягкий климат, которым курорт обязан этим самым озерам, можно смело выделять как особую достопримечательность. Зимой не холодно — температура редко опускается ниже +14, а летом нет изнуряющей жары — средняя температура около +25, никогда не поднимается выше +35. К тому же Торревьеха очень солнечный город — 320 ясных дней в году. Все это делает курорт идеальным местом для круглогодичного семейного отдыха. Здесь себя прекрасно чувствуют и пенсионеры. Город расположен в равнинной местности, так что пешая прогулка всегда будет приятной, а не напомнит о сдаче спортивных нормативов.

В Торревьехе хорошие условия для пожилых людей. Часто они приезжают сюда зимой, чтобы подлечиться, подышать воздухом, особенно полезным в холодное время года для астматиков и аллергиков. Если верить отзывам, всего за месяц все признаки недуга проходят, люди освобождаются от любых аллергий.

Недвижимость

Из-за популярности курорта для семейного отдыха здесь чаще всего выбирают бунгало, небольшие домики и дуплексы. Если же останавливаются на квартире, то на первых этажах, где есть свой собственный прилегающий дворик.

А в межсезонье здесь очень развита аренда недорогих односпальных апартаментов. Зимой в Торревьехе проводится множество семинаров и конференций, куда приезжает много людей из других регионов Испании . Жилье для них массово арендуют фирмы-работодатели. Наведываются и отдыхающие из северной Испании. Город активно живет круглый год. Поэтому в своей курортной недвижимости можно не только отдыхать самому, но и зарабатывать, сдавая ее в аренду.

Летом квартира с двумя спальнями в одном из престижных ЖК Торревьехи обходится в €120-150 в сутки. Аналогичные апартаменты в обычном комплексе с бассейном — €70-90 в сутки. Квартира же эконом-класса с одной спальней или студия в доме без закрытой территории — €50-60 в сутки. Зимой цены на 30-40% ниже.

Если же говорить о приобретении, то на сделку с квартирой эконом-класса необходимо закладывать бюджет не менее €70-90 тыс. Конечно, есть и более дешевые предложения, но более низкая стоимость всегда связана с какими-то недостатками — шумные соседи, неудачный район, необходимость ремонта и т. д. Тем, кто располагает более крупной суммой или готов оформить кредит, лучше присмотреть объект за €120-150 тыс. Это вариант, который будет стабильно сдаваться в аренду и приносить доход.

Бенидорм

Стиль жизни

Этот город называют испанским Нью-Йорком и Лас-Вегасом за его яркие огни, знаменитые небоскребы, отели, шумные дискотеки, рестораны, бары и огромный выбор развлечений на любой вкус. Кроме двух больших пляжей и теплого моря, в котором можно купаться круглый год и заниматься различными водными активностями, вроде дайвинга, здесь еще много интересного. Можно ночи напролет веселиться в клубах, гулять на многочисленных фестивалях, пускаться в безудержный шоппинг или совершать экскурсионные набеги на близлежащие старинные городки и деревушки.

В Испании Бенидорм — город № 1 для любителей ночной жизни. На курорте много дискотек круглый год, но особенно яркие танцевальные события проходят зимой. На знаменитые двух-трехдневные фестивали, где играют лучшие мировые диджеи, съезжается молодежь из многих стран Европы. Бенидорм — излюбленное место для молодежного отдыха. Летом ряды отдыхающих пополняют семьи с детьми, пляжи ведь здесь отличные, да и кухня. Вкупе с хорошей транспортной доступностью получаются практически идеальные условия.

Недвижимость

Повышенным спросом в Бенидорме пользуются апартаменты. Рынок недвижимости в основном представлен квартирами во всем их разнообразии. Чаще всего — в высотных домах. В аренду лучше всего берут односпальные и двуспальные квартиры.

Что касается цен на аренду, то в Бенидорме в хорошем комплексе апартаменты с двумя спальнями без вида на море, но рядом с пляжем — 100-200 метров — сдаются по €80-120 в сутки летом и €50-70 зимой. Большая видовая квартира с террасой обойдется в €120-170 в сутки летом, невидовая — около €100. Зимой ценник снижается примерно на 40%. Тут все примерно так же, как и в Торревьехе.

А вот если говорить о ценах на покупку недвижимости, то Бенидорм сильно отличается от Торревьехи — здесь цены выше.

В среднем ликвидная квартира, которая будет полностью подходить для собственного проживания во время отдыха и для сдачи в аренду, стоит от €120 тыс. Да, в Бенидорме можно найти варианты за €80-90-100 тыс. И их покупают. Но такое жилье потом простаивает. Лучше добавить €20-30 тыс. и купить квартиру за €120 тыс., которая будет сдаваться очень хорошо.

Жилье будет хорошо сдаваться в аренду, если:

• Удачно расположено

Только не первая линия! Распространено заблуждение, что квартиру на первой линии любого качества можно сдать всегда. Летом в горячий сезон арендуют и правда все и любого качества. Но нам ведь нужен круглогодичный доход. Поэтому все расчеты делаются по «зимней» аренде. Поэтому для стабильной аренды и прибыли важно, чтобы квартира находилась в центре города, который живет и зимой.

• Есть вся необходимая инфраструктура

Рядом с квартирой должны находиться бары, рестораны, супермаркет, аптека, автобусная остановка — все, что необходимо человеку для комфортной жизни.

• Есть дополнительные удобства

Собственная закрытая ухоженная территория с пальмами, цветами, газонами. Бассейн — сразу на 30% увеличивает стоимость аренды. Жилье в комплексе с бассейном, даже если море далеко, будет сдаваться дороже, чем квартира на берегу моря.

• Хорошее внутреннее состояние

Когда жилье соответствует отельным стандартам и выглядит как номер в престижной гостинице, на него всегда будет очередь из арендаторов.

Если денег на качественный подходящий вам объект не хватает, рассмотрите возможность оформления кредита!

Ипотека в Испании

Любому иностранному покупателю в Испании сегодня реально получить кредит. Россиянин может обратиться в любой банк страны. Процентные ставки даже для граждан других государств составляют 1,7-2,9% годовых.

Бывают случаи, когда клиент, который ранее планировал расплачиваться своими средствами, решает оформить кредит, и мы содействуем в этом. Например, рассматриваем с человеком квартиры по €70-90 тыс., вроде все подходит. Уже готовы к покупке, но неожиданно клиент понимает, что для бизнеса, то есть сдачи в аренду, апартаменты полностью подходят, а вот самому здесь жить даже кратковременно и на отдыхе не хотелось бы — просто не по душе, так как привык к жилью более высокого уровня. Тогда мы сразу подбираем вариант, соответствующий его личным предпочтениям, и делаем предложение купить квартиру за €130 тыс.

Документы для получения ипотеки в Испании

Справка 2-НДФЛ или налоговая декларация. Это главные документы, подтверждающие происхождение средств.

Справка с работы. В ней указывается занимаемая должность, размер заработной платы и стаж.

Выписка из банковского счета. Очень важно, чтобы движение средств было показано в согласовании со справкой 2-НДФЛ, то есть чтобы зарплата поступала на этот счет и был виден регулярный приход средств.

Кредитная история в родной стране. В России подобную справку можно получить в Национальном бюро кредитных историй. Если покупатель недвижимости уже брал кредит в Испании, то вся информация о нем есть в базе банка и кредитная история не требуется.

Свидетельство о собственности на другую недвижимость. Еще одно важное подтверждение платежеспособности заемщика — наличие любой другой собственности. При этом для испанских банков не важно, где находится ваша недвижимость — в стране Евросоюза или в любом городе России.

* Ежемесячные расходы на кредит не должны превышать 30-40% от доходов семьи.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

Фото Wikimedia Commons, Flickr