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В Кировской области с начала года ввели в строй 90 тысяч «квадратов» жилья
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В Кировской области с начала года ввели в строй 90 тысяч «квадратов» жилья 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
При этом 26,6 тысячи квадратных метров приходится на долю многоквартирной застройки.
В общей сложности в регионе сейчас возводятся 93 многоквартирных дома общей площадью 500 тысяч квадратных метров.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что регионы Приволжского федерального округа получат пять миллиардов рублей в качестве поддержки реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Об этом заявил журналистам в Нижнем Новгороде глава Минстроя РФ Михаил Мень.
По его словам, проекты комплексной застройки получат средства на строительство соцобъектов и дорожной инфраструктуры. Мень сообщил, что объем ввода жилья в ПФО по итогам года составил 1,7 тысячи квадратных метров, что на 21% превышает плановый показатель. В целом, проект «Ипотека и арендное жилье» предусматривает выделение из федерального бюджета до 2019 года по 20 млрд рублей ежегодно в качестве субсидии на освоение территории.
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