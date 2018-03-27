В Кировской области с начала года ввели в строй 90 тысяч «квадратов» жилья

При этом 26,6 тысячи квадратных метров приходится на долю многоквартирной застройки.

В общей сложности в регионе сейчас возводятся 93 многоквартирных дома общей площадью 500 тысяч квадратных метров.

Михаил Мень. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что регионы Приволжского федерального округа получат пять миллиардов рублей в качестве поддержки реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Об этом заявил журналистам в Нижнем Новгороде глава Минстроя РФ

По его словам, проекты комплексной застройки получат средства на строительство соцобъектов и дорожной инфраструктуры. Мень сообщил, что объем ввода жилья в ПФО по итогам года составил 1,7 тысячи квадратных метров, что на 21% превышает плановый показатель. В целом, проект «Ипотека и арендное жилье» предусматривает выделение из федерального бюджета до 2019 года по 20 млрд рублей ежегодно в качестве субсидии на освоение территории.