Объекты AVA Group будут достраивать другие застройщики 

Один из крупнейших застройщиков Краснодарского края — региона, входящего в тройку лидеров по вводу жилья, объявил о распродаже большей части своих строящихся объектов, и теперь планирует переключиться со строительной на инвестиционную деятельность. Фото: www.ava-yug.ru Совет вице-президентов AVA Group (3-е место в ТОП застройщиков Краснодарского края) принял решение с апреля сменить основные направления деятельности группы компаний, сообщает «Коммерсант». По словам вице-президента AVA Group по инвестициям Дениса Бражниченко, основной акцент теперь будет смещен со строительной деятельности в сторону инвестиционного направления. Группа компаний займется формированием инвестиционно-девелоперских проектов и вхождением в производство. В качестве возможных направлений представители AVA называют производство строительных материалов и сельхозпереработку. Фото: www. s0.rbk.ru «Акцент в пользу инвестиционного бизнеса был сделан нами после тщательного изучения рынка и желания руководства заняться проектированием и формированием интересного предложения», — рассказал Денис Бражниченко (на фото). По его словам, если раньше строительство занимало порядка 80% деятельности группы компаний, теперь его доля составит около 40%. Как отмечает топ-менеджер, все обязательства по объектам недвижимости, которые на данный момент есть в активе AVA, выполняются, строительство не остановлено. Часть проектов, срок реализации которых не превышает трех лет, застройщик оставляет себе, а «длинные» проекты, которые возводятся по 214-ФЗ, планирует продать другим компаниям. По словам Дениса Бражниченко, сейчас AVA Group ведет об этом переговоры с партнерами. Список проектов и партнеров планируется озвучить после 1 апреля. Фото: www.ava-yug.ru В компании подчеркнули, что переход строительных объектов в другие руки никак не должен сказаться на дольщиках. По ряду проектов созданы отдельные компании, поэтому участники долевого строительства не заметят смену их владельца, по некоторым объектам покупателям придется заключать допсоглашения. В частности, планируется, что AVA Group продолжит строительство коттеджных поселков и реализацию проекта ЖК «Министерские озера» в Сочи (на фото). В AVA Group отмечают, что продажей объектов недвижимости, которые остаются в активе группы компаний в Краснодаре, займется федеральное агентство недвижимости «Этажи». Туда же предложено перейти работать сотрудникам департамента продаж краснодарского офиса застройщика. Как рассказал директор АН «Этажи» в Краснодаре Вадим Камалов, на сегодня сотрудники AVA уже трудоустроены в агентство. «Я считаю, что для нас это большая удача — взять на реализацию объекты такого крупного застройщика, — отметил г-н Камалов, добавив: — С его стороны это тоже правильное решение — избавиться от непрофильных в каком-то роде активов и эффективно распределить их среди профессиональных игроков». Собственники у объектов меняются постоянно, просто не все об этом открыто заявляют, поэтому заявление AVA Group — «это просто честный поступок», считает специалист. В числе возможных приобретателей объектов AVA называют СК «Неометрия» (41-е место в ТОП застройщиков региона), руководство которой подтвердило сам факт переговоров, подчеркнув при этом, что окончательное решение пока не принято. Фото: www.kvant24.ru По словам гендиректора MACON Realty Group Ильи Володько, раньше смена застройщика у реализующегося строительного объекта в Краснодаре касалась лишь небольших компаний, которые, столкнувшись с трудностями финансирования, начинали искать для завершения объекта другого инвестора. «Но что бы такая крупная компания, которая входит в пятерку крупнейших застройщиков города, начала распродавать свои объекты — на моей памяти впервые. С другой стороны, на строительном рынке Краснодара это точно никак не скажется», — резюмировал эксперт. СПРАВКА ЕРЗ: AVA Group Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 406 918 кв. м Объектов строительства — 26 (в 7 ЖК) Место в ТОП по РФ — 28-е Место в ТОП по Краснодарскому краю — 3-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 25 414 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2016 году — 370-e Объем ввода жилья в 2017 г. — 26 524 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 313-е