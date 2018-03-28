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Заключение о соответствии техрегламентам выдано торговому центру в Одинцовском районе
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Заключение о соответствии техрегламентам выдано торговому центру в Одинцовском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии торговому центру в дер. Вырубово Одинцовского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева.
«Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации торговому центру. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал Р. Тагиев.
В пресс-службе отметили, что общая площадь здания составляет 13 тыс. 135 кв. м. В здании разместились торговые галереи, административные и вспомогательные помещения. На объекте предусмотрен удобный доступ для маломобильных групп населения. На прилегающей территории сформированы пешеходные и автомобильные проезды, места для отдыха, обустроен паркинг для посетителей центра.
«Строительство осуществлялось за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Микотранс», — добавили в ведомстве.
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 Ещё 2 источника 
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