Заключение о соответствии техрегламентам выдано торговому центру в Одинцовском районе

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии торговому центру в дер. Вырубово Одинцовского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева

«Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации торговому центру. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал Р. Тагиев.

В пресс-службе отметили, что общая площадь здания составляет 13 тыс. 135 кв. м. В здании разместились торговые галереи, административные и вспомогательные помещения. На объекте предусмотрен удобный доступ для маломобильных групп населения. На прилегающей территории сформированы пешеходные и автомобильные проезды, места для отдыха, обустроен паркинг для посетителей центра.

«Строительство осуществлялось за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Микотранс», — добавили в ведомстве.