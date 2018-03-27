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Нижегородцам объяснили, как сдать жилье в аренду гостям ЧМ-2018
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Нижегородцам объяснили, как сдать жилье в аренду гостям ЧМ-2018 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям Чемпионата мира по футболу 2018 года выпустило управление по туризму министерства культуры Нижегородской области.
Сделать это может только собственник жилья.
Информация о жилье должна быть достоверной. Обязательно рекомендуется приложить фотографии апартаментов.
Требования к квартире следующие: она должна быть чистой, оснащена бытовой техникой, постельным бельем, мебелью и т.д.
Обязательно следует оформить надлежащим образом договор аренды жилья. Рекомендуется сделать опись имущества и приложить ее к договору.
Также желательно проинформировать участкового полицейского его о намерении сдать жилье в аренду.
Не рекомендуется завышать цену, посколькуэто негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города.
Гостей необходимо зарегистрировать: иностранцев, пребывающих хотя бы на один день, и российских, пребывающих на три дня и более. В течение первых суток с момента прибытия гостя необходимо оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
Впоследствии собственник обязан заплатить налоги, заполнив справку 3-НДФЛ.
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