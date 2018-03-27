Нижегородцам объяснили, как сдать жилье в аренду гостям ЧМ-2018

Памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям Чемпионата мира по футболу 2018 года выпустило управление по туризму министерства культуры Нижегородской области

Сделать это может только собственник жилья.

Информация о жилье должна быть достоверной. Обязательно рекомендуется приложить фотографии апартаментов.

Требования к квартире следующие: она должна быть чистой, оснащена бытовой техникой, постельным бельем, мебелью и т.д.

Обязательно следует оформить надлежащим образом договор аренды жилья. Рекомендуется сделать опись имущества и приложить ее к договору.

Также желательно проинформировать участкового полицейского его о намерении сдать жилье в аренду.

Не рекомендуется завышать цену, посколькуэто негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города.

Гостей необходимо зарегистрировать: иностранцев, пребывающих хотя бы на один день, и российских, пребывающих на три дня и более. В течение первых суток с момента прибытия гостя необходимо оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

Впоследствии собственник обязан заплатить налоги, заполнив справку 3-НДФЛ.