До начала апреля в Ленобласти подпишут соглашения по завершению долгостроев

Правительство Ленобласти планирует в апреле заключить с несколькими застройщиками проблемных домов соглашения о завершении строительства объектов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона по строительству Михаил Москвин . По его словам, в соглашениях, которые будут прописаны до конца марта, будут прописаны обязанности сторон по срокам вводу объектов и их финансированию. В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что такие соглашения предполагается заключить с компаниями «Норманн», «Навис», «О2 Development» «Главстойкомплекс», «Лидер групп», «Ленспецстрой». Отмечается, что в текущем году в области запланирован ввод двух проблемных объектов — в городе Гатчине на улице Генерала Кныша (застройщик — ЖСК «Виктория»), д 17 и в Новом Девяткино на улице Озерная (застройщик — ЖСК «НовоДевяткино»).