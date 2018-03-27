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До начала апреля в Ленобласти подпишут соглашения по завершению долгостроев
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До начала апреля в Ленобласти подпишут соглашения по завершению долгостроев 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Правительство Ленобласти планирует в апреле заключить с несколькими застройщиками проблемных домов соглашения о завершении строительства объектов.
Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона по строительству Михаил Москвин. По его словам, в соглашениях, которые будут прописаны до конца марта, будут прописаны обязанности сторон по срокам вводу объектов и их финансированию.
В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что такие соглашения предполагается заключить с компаниями «Норманн», «Навис», «О2 Development» «Главстойкомплекс», «Лидер групп», «Ленспецстрой».
Отмечается, что в текущем году в области запланирован ввод двух проблемных объектов — в городе Гатчине на улице Генерала Кныша (застройщик — ЖСК «Виктория»), д 17 и в Новом Девяткино на улице Озерная (застройщик — ЖСК «НовоДевяткино»).
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