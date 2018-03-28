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Малый бизнес купил у Москвы помещения на 2 млрд рублей
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Малый бизнес с начала года купил у Москвы помещения почти на 2 млрд рублей 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Малый и средний бизнес с начала 2018 года приобрел у Москвы около 20 тысяч квадратных метров помещений на 1,85 миллиарда рублей, воспользовавшись преимущественным правом выкупа арендуемого имущества, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.
Всего в Москве преимущественным правом выкупа с 2008 года воспользовались более 5,5 тысячи арендаторов, приобретя в общей сложности свыше 1,15 миллиона квадратных метров городской недвижимости на сумму 122,2 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
Право льготной приватизации предоставляется добросовестным арендаторам с возможностью выкупа помещений без процедуры торгов и рассрочкой платежа на пять лет.
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