Малый бизнес купил у Москвы помещения на 2 млрд рублей

Малый бизнес с начала года купил у Москвы помещения почти на 2 млрд рублей

Малый и средний бизнес с начала 2018 года приобрел у Москвы около 20 тысяч квадратных метров помещений на 1,85 миллиарда рублей, воспользовавшись преимущественным правом выкупа арендуемого имущества, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.

Всего в Москве преимущественным правом выкупа с 2008 года воспользовались более 5,5 тысячи арендаторов, приобретя в общей сложности свыше 1,15 миллиона квадратных метров городской недвижимости на сумму 122,2 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

Право льготной приватизации предоставляется добросовестным арендаторам с возможностью выкупа помещений без процедуры торгов и рассрочкой платежа на пять лет.