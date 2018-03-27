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Бесплатные юридические консультации в день выборов
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Бесплатные юридические консультации в день выборов 

Управа района Арбат города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
18 марта 2018 года, в день выборов Президента Российской Федерации, в Восточном округе Москвы специалисты юридического отдела Кадастровой палаты по Москве Екатерина Филиппова и Ольга Обижаева оказывали юридическую помощь.
Все желающие смогли получить бесплатные консультации по вопросам реновации жилья, проведения кадастрового учета и регистрации прав, определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Специалисты Кадастровой палаты подробно рассказали, как защитить свою недвижимость от посягательств мошенников.
Так, например, использование сервиса «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра www.rosreestr.ru позволяет воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде, а также повысить уровень защищённости прав собственников недвижимости.
«Главное, что даёт сервис собственнику — это возможность получить многие востребованные услуги без необходимости посещения МФЦ, а также защитить свою недвижимость от возможных недобросовестных действий. С помощью сервиса владелец узнает обо всех изменениях в характеристиках его объекта недвижимости, регистрации ограничений, обременений и арестов на него практически одновременно с тем, как эти сведения попадут в информационные базы. Это позволит своевременно реагировать на несанкционированные действия в отношении собственности» — объяснила Екатерина Филиппова.
Участие Кадастровой палаты в консультировании в день выборов Президента Российской Федерации позволило получить квалифицированную юридическую помощь, избавило от необходимости изыскивать время на соответствующие визиты в рабочее время.
Кадастровая палата по Москве на регулярной основе участвует в проводимых встречах с москвичами, направленных на повышение правовой культуры, а также решение актуальных вопросов в жизни города.
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