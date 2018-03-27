«Работа над ошибками», продолжение следует…

16 марта 2018 года состоялся очередной семинар серии «Работа над ошибками» на тему «Кадастровый учет и регистрация права собственности на построенный объект», в котором приняли участие представители Кадастровой палаты по Москве.

В ходе дискуссии подробно разобрали вопросы, возникающие в процессе постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав, соблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов госпрограммы города Москвы и повышение качества подготовки кадастровыми инженерами технических планов.

Специалистами Кадастровой палаты по Москве были даны разъяснения на примере конкретных технических планов, наглядно рассмотрены частные случаи.

Особое внимание уделили высоким результатам трехстороннего взаимодействия между Управлением Росреестра по Москве, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве и Мосгорстройнадзором, которое осуществляется в целях оптимизации процесса получения услуг в сфере строительства при реализации инвестиционно-строительных проектов Москвы.

Удачный формат мероприятия подчеркнули все участники семинара. Интерактивный диалог — одна из лучших форм взаимодействия, позволяющая найти оптимальное решение.