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В регионе разрешат продажу алкоголя ночью в объектах общепита
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В регионе разрешат продажу алкоголя ночью в объектах общепита 

Волга Ньюс 56 минут назад
Напомним, что в областном законе «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции» установлены дополнительные ограничения. Однако, согласно федеральному законодательству, субъекты РФ не могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
В связи с этим разработан законопроект, который приводит региональный закон в соответствие с федеральным и отменяет областные ограничения.
Изменения касаются продажи алкоголя организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания. Теперь алкоголь можно будет продавать в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных. Кроме того, продажа алкоголя будет разрешена в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м с 22 до 10 часов, а в воскресенье — с 17 часов. Исключениями являются только объекты внутри административно-деловых центров или торговых центров (комплексов).
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