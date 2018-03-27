Застройщика высотки на северо-западе Челябинска признали банкротом

Руководителя «Строительных технологий города» Светлану Мореву, которая возводит жилой комплекс «Оникс» в Челябинске , признали банкротом. При этом стройка на проблемном доме медленно, но продолжается. Как смена руководства компании повлияет на работы и когда дольщики получат долгожданные квартиры, выяснял 74.ru.

В апреле прошлого года « СТГ » (прежнее ООО застройщика, сейчас находится в стадии ликвидации. — Прим. ред.) обратились в арбитражный суд Челябинской области с требованием признать Светлану Мореву банкротом. Позже в реестр кредиторов вступил и ОАО «Запсикомбанк» (Ново-Уренгойский филиал) с требованием выплатить долг в более чем 22 миллиона рублей.

В картотеке арбитража говорится, что 15 марта суд признал Светлану Мореву несостоятельной (банкротом). До 15 сентября этого года должна пройти реализация её имущества, деньги с которой пойдут на выплату долгов.

Кроме того, уже год продолжается судебная тяжба между застройщиком и дольщицей ЖК «Оникс». Очередное заседание назначили на конец апреля. Все эти разбирательства обеспокоили дольщиков высотки на Комсомольском проспекте. Свои квартиры в ней люди покупали ещё весной 2014 года. Дом обещали сдать 31 марта 2016-го, но с тех пор сроки сдачи не раз переносились.

— Мы купили квартиру четыре года назад и до сих пор ждём, — рассказала 74.ru одна из дольщиц ЖК «Оникс». — Последний срок сдачи дома — 31 марта 2018 года. Но мы были на стройке недавно и видим, что дом не готов к сдаче — там ещё куча недоделок. При этом срок разрешения на строительство у застройщика тоже истекает в эту пятницу. Сможет ли он его продлить, если главу компании признали банкротом? Кто будет заниматься достройкой дома в такой ситуации? Наш дом стоит 713 миллионов рублей. При этом возведена только коробка без крыши, деньги на остальные работы вкладывает уже инвестор. При этом свои деньги-то мы отдали в полном размере. Так почему не выясняют растрату денег дольщиков?

В феврале на рабочей группе по проблемным стройкам в областном правительстве дольщикам отчитались, что в дом завели тепло, и скоро там продолжатся внутренние работы. Но с осени прошлого года картина на стройке практически не изменилась — работы по-прежнему идут вяло.

— Планируемые сроки завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию — второй квартал 2018 года, — ответили по ситуации с ЖК «Оникс» в региональном Минстрое . — Задержка фасадных работ связана с неблагоприятными погодными условиями. Устройство подстилающих слоёв возможно проводить только в тёплое время года. Чтобы завершить строительство дома, в июле 2017 года «Строительные технологии города» заключили договор с инвестором. Он должен инвестировать в продолжение стройки, но при этом обязательств по завершению строительства у инвестора нет. Ответственность перед дольщиками несёт застройщик — «Строительные технологии города». Законом не запрещена смена учредителя компании, но это не отменяет обязательств перед дольщиками.

74.ru обратился за комментарием к руководству ООО «Строительные технологии города». На момент выхода статьи ответ на него не поступил.

Разрешение на строительство ЖК «Оникс» на Комсомольском проспекте выдали в ноябре 2013 года. Строительство началось в 2014 году. Покупатели квартир должны были заселиться ещё в марте 2016 года, но сроки постоянно переносят.