Суд в Севастополе обязал «производителя беспилотников» вернуть городу 4,2 миллиона рублей долга

Севастополе суд обязал опытно-конструкторское бюро «Цель», принадлежащее Арману Акопяну , которое якобы занималось производством беспилотников, выплатить ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» долг в размере 4,23 миллиона рублей, пишет ForPost.

Арбитраж рассмотрел встречные иски компаний. ОКБ «Цель» требовало признать недействительными договоры аренды на территории завода. «Севастопольское авиационное предприятие» со своей стороны обратилось в суд по поводу погашения многомиллионного долга.

Суд отказал опытно-конструкторскому бюро в удовлетворении иска и постановил, что ОКБ «Цель» должно выплатить заводу задолженность в размере 4 миллиона 231 тысяча 215 рублей.

По информации ForPost, владелец ОКБ Арман Акопян якобы намеревался производить на арендованной территории завода беспилотники, хотя по факту этой деятельности не велось.

В материалах Арбитражного суда Севастополя говорится, что представитель ОКБ «Цель» заявил, что с момента принятия имущества от «Севастопольского авиационного предприятия» в аренду инвестор фактически использовал только 50 квадратных метров, а не всю арендованную по договору площадь, которая составляла более 1,039 квадратных метра.