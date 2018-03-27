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Суд в Севастополе обязал «производителя беспилотников» вернуть городу 4,2 миллиона рублей долга
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Суд в Севастополе обязал «производителя беспилотников» вернуть городу 4,2 миллиона рублей долга 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Севастополе суд обязал опытно-конструкторское бюро «Цель», принадлежащее Арману Акопяну, которое якобы занималось производством беспилотников, выплатить ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» долг в размере 4,23 миллиона рублей, пишет ForPost.
Арбитраж рассмотрел встречные иски компаний. ОКБ «Цель» требовало признать недействительными договоры аренды на территории завода. «Севастопольское авиационное предприятие» со своей стороны обратилось в суд по поводу погашения многомиллионного долга.
Суд отказал опытно-конструкторскому бюро в удовлетворении иска и постановил, что ОКБ «Цель» должно выплатить заводу задолженность в размере 4 миллиона 231 тысяча 215 рублей.
По информации ForPost, владелец ОКБ Арман Акопян якобы намеревался производить на арендованной территории завода беспилотники, хотя по факту этой деятельности не велось.
В материалах Арбитражного суда Севастополя говорится, что представитель ОКБ «Цель» заявил, что с момента принятия имущества от «Севастопольского авиационного предприятия» в аренду инвестор фактически использовал только 50 квадратных метров, а не всю арендованную по договору площадь, которая составляла более 1,039 квадратных метра.
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