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Администрация Можгинского района незаконно передала квартиру своему бывшему главе
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Администрация Можгинского района незаконно передала квартиру своему бывшему главе 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Можгинская межрайонная прокуратура Удмуртской Республики добилась возврата в бюджет незаконно приватизированной служебной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
По данным прокурорской проверки, бывший глава Можгинского района Аркадий Вершинин незаконно приватизировал в Можге служебную квартиру стоимостью 2 млн рублей, которая была включена в перечень служебных жилых помещениях. Первоначально районная администрация приобрела квартиру в муниципальную собственность. Позже она была предоставлена главе района в наём на период работы руководителем муниципального образования.
Однако администрация района заключила с Аркадием Вершининым договор о передаче квартиры в его собственность в порядке приватизации. Это является нарушением требований жилищного законодательства о запрете приватизации служебного жилья.
В ходе рассмотрения гражданского дела глава представил документы о безвозмездной передаче в феврале 2018 года спорного жилого помещения в собственность МО «Можгинский район» и регистрации права муниципальной собственности. Производство по гражданскому делу прекращено.
Напомним, 27 марта Аркадий Вершинин подал в отставку с поста главы Можгинского района по собственному желанию.
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