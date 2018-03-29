Администрация Можгинского района незаконно передала квартиру своему бывшему главе

Можга. Удмуртия . Можгинская межрайонная прокуратура Удмуртской Республики добилась возврата в бюджет незаконно приватизированной служебной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По данным прокурорской проверки, бывший глава Можгинского района Аркадий Вершинин незаконно приватизировал в Можге служебную квартиру стоимостью 2 млн рублей, которая была включена в перечень служебных жилых помещениях. Первоначально районная администрация приобрела квартиру в муниципальную собственность. Позже она была предоставлена главе района в наём на период работы руководителем муниципального образования.

Однако администрация района заключила с Аркадием Вершининым договор о передаче квартиры в его собственность в порядке приватизации. Это является нарушением требований жилищного законодательства о запрете приватизации служебного жилья.

В ходе рассмотрения гражданского дела глава представил документы о безвозмездной передаче в феврале 2018 года спорного жилого помещения в собственность МО «Можгинский район» и регистрации права муниципальной собственности. Производство по гражданскому делу прекращено.

Напомним, 27 марта Аркадий Вершинин подал в отставку с поста главы Можгинского района по собственному желанию.