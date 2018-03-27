Минстрой разработал правила управления малоэтажной застройкой

МОСКВА , 27 мар — РИА Недвижимость. Минстрой России подготовил законопроект, регулирующий правила управления домами не выше трех этажей, в том числе, таунхаусами и индивидуальными домами, говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в нем, сейчас законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами, построенными в жилых поселках. В том числе, отсутствуют механизмы формирования тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками.

Подготовленный законопроект определяет понятия малоэтажного жилого комплекса и дома жилого блока, а также состав общего имущества каждой из категорий. Также в документе прописываются способы управления малоэтажными жилыми комплексами и правила проведения собраний собственников, добавляется в сообщении.