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Минстрой разработал правила управления малоэтажной застройкой
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Минстрой разработал правила управления малоэтажной застройкой 

РИА Недвижимость 39 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Минстрой России подготовил законопроект, регулирующий правила управления домами не выше трех этажей, в том числе, таунхаусами и индивидуальными домами, говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается в нем, сейчас законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами, построенными в жилых поселках. В том числе, отсутствуют механизмы формирования тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками.
Подготовленный законопроект определяет понятия малоэтажного жилого комплекса и дома жилого блока, а также состав общего имущества каждой из категорий. Также в документе прописываются способы управления малоэтажными жилыми комплексами и правила проведения собраний собственников, добавляется в сообщении.
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