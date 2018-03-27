В поселке Кузнечиха возобновлены работы на еще одном долгострое

В поселке Кузнечиха Ярославского района прошло выездное совещание по вопросу достройки пятиэтажного жилого дома на 130 квартир на улице Нефтяников. Работы на проблемном объекте возобновлены в конце января этого года силами привлеченного Правительством области инвестора.

Разрешение на строительство органами местного самоуправления было выдано в 2014 году, завершиться работы должны были уже в 2015-м, однако стройка встала. Объект включен в региональный реестр проблемных.

— Решение проблем участников долевого строительства — приоритетная задача Правительства области, — подчеркнул заместитель директора департамента строительства региона Давид Бараташвили. — По поручение губернатора Дмитрия Миронова на данный объект был найден инвестор. Работы на сегодняшний день ведутся активно. Дом должен быть сдан до конца 2018 года, однако инвестор берет на себя повышенные обязательства и рассчитывает завершить объект уже в начале осени. Таким образом, в регионе решится проблема еще 130 обманутых дольщиков.

Подрядчик заканчивает достройку двух подъездов, установлены практически все окна. Ведутся электрические, сантехнические и отделочные работы.

Летом 2017 года в Кузнечихе уже сданы два дома-долгостроя, сейчас идет поиск инвестора для достройки еще трех проблемных объектов. Как отметили в областном департаменте строительства, проблема обманутых дольщиков в поселке будет решена поэтапно.

Справка

В 2017 году при содействии Правительства области введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов и решена проблема 1264 участников долевого строительства. Полностью решен вопрос обманутых дольщиков в Тутаевском муниципальном районе.