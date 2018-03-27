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Сарайчики и туалеты на дачных участках не подлежат регистрации и налогообложению
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Сарайчики и туалеты на дачных участках не подлежат регистрации и налогообложению 

ИА Север-Пресс 27 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В пресс-центре ИА «Север-Пресс» в эти минуты проходит интернет-конференция руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО Андрея Кудрявцева.
Из более 20 поступивших вопросов, четверть касались регистрации и налогообложения хозяйственных построек на дачном участке. Ямальцы спрашивали о том, нужно ли все постройки, вплоть до туалетов и сарайчиков для инструментов, регистрировать в управлении Росреестра и правда ли, что они подлежат налогообложению.
«Если объект прочно связан с землей и его перемещение невозможно без разрушения, иначе говоря, если у него есть фундамент, такой объект является недвижимостью и его необходимо регистрировать. Касаемо налогообложения, имущественным налогом облагаются хозяйственные строения, являющиеся объектами недвижимости», — прокомментировал Андрей Кудрявцев.
В отношении хозяйственных строений и сооружений, площадь которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, предусмотрены особенности налогообложения, заключающиеся в установлении пониженных налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц и предоставлении налоговых льгот.
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