В поселении Сосенское до конца года построят школу и детсад

В поседении Сосенское на территории ТиНАО до конца года откроют школу и детский сад. Учебные заведения строятся в составе жилого комплекса на средства инвестора, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Школа и детский сад расположатся на улице Александры Монаховой. Детский сад, куда смогут ходить 150 малышей, сдадут в III квартале, а школу на 1 100 учащихся сдадут в IV квартале.

Всего инвестор планирует построить 45 жилых домов, шесть детских садов на 1 675 мест и три школы на 3 500 мест. Также возведут две поликлиники на 615 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, паркинги более чем на девять тысяч машино-мест и объекты инженерной инфраструктуры.

Зак последние три годы уже построены 11 многоэтажных домов и детская поликлиника на 140 посещений в смену. На прилегающей территории появятся спортивные площадки, зоны отдуха и велодорожки. Будут посажены деревья разных пород.