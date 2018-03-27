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Власти Крыма до 1 апреля продлили проверку нарушений при реализации ФЦП республики
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Власти Крыма до 1 апреля продлили проверку нарушений при реализации ФЦП республики 

ТАСС 31 минуту назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Созданная в правительстве Крыма спецкомиссия продлила до 1 апреля служебную проверку, начатую в связи с нарушениями сроков строительства объектов социально-экономического развития региона. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил во вторник журналистам.
Ранее он говорил, что проверка завершится до 1 марта.
"До 1 апреля закончится [служебная проверка]. Выводы комиссии, как только будут, я их озвучу", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее сообщалось, что Федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма по итогам 2017 года удалось исполнить на 89%. Около 5,3 млрд рублей, неосвоенных по ФЦП, республика вернет в федеральный бюджет. По данным властей региона на конец прошлого года, треть объектов ФЦП строилась в Крыму с отставанием от графика.
"Я уже говорил, что половину объектов [ФЦП, которые строятся с отставанием], можно было спасти. Если бы контроль был более тщательно организован, более плотным [было взаимодействие] между органами муниципальной власти и подрядчиками, многих вопросов не было бы на повестке дня. Но ситуация такова, что такие факты имели место", — сказал Аксенов.
ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года приняли в августе 2014 года для модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры полуострова. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ.
Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса «Таврида», автоподход к Керченскому мосту, объекты энергетики. По данным правительства Крыма, 2018 году республика получит 60 млрд рублей на реализацию ФЦП, в прошлом году выделялось 53,2 млрд рублей.
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