Ещё
Минстрой разработал правила управления малоэтажными домами в жилых поселках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой разработал правила управления малоэтажными домами в жилых поселках 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минстрой России подготовил законопроект, регулирующий правила управления малоэтажными домами, в том числе таунхаусами и индивидуальными домами, построенными в жилых поселках. Об этом во вторник сообщается на официальном портале министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
"Жители малоэтажек, таунхаусов и коттеджных поселков, как и собственники многоквартирных домов, должны быть обеспечены качественным и своевременным сервисом в части ЖКХ. Должно быть четко определено, кто будет содержать общее имущество и управлять поселком, обеспечивать чистоту и хорошее состояние дорог внутри него, а также тротуаров, велосипедных дорожек и автомобильных стоянок, заниматься благоустройством", — приводятся на портале слова замглавы Минстроя Андрея Чибиса.
Сейчас законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами в поселках. В том числе, отсутствуют механизмы в части установки тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками.
Отмечается, что в законопроектом определяются понятия малоэтажного жилого комплекса и дома жилого блока, а также состав общего имущества каждой из категорий. К общему имуществу в малоэтажном комплексе относятся дороги и проезды, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковочное пространство, элементы благоустройства и озеленения, строения и сооружения, расположенные на территории малоэтажного жилого комплекса. Тогда как к общему имуществу дома в жилом блоке относятся только подвалы, технические подполья и коммуникации, которые в них расположены.
ТАСС: последние новости
Минстрой предложил регионам определять сборы в компенсационный фонд для застройщиков Компания Sur Yapi предоставляет возможность приобрести дом в Анталье за $45 тыс. Жители сел Северной Осетии получат около 19 млн рублей на улучшение жилищных условий
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД61
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову245
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»851
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение