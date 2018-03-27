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Эксперт: формат малых ТЦ будет развиваться в России в ближайшие годы
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Эксперт: формат малых ТЦ будет развиваться в России в ближайшие годы 

РИА Недвижимость 42 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Сегмент малых торговых объектов будет развиваться в России в ближайшие шесть лет, сообщила в ходе круглого стола директор по развитию бизнеса «Торговая недвижимость» компании Cushman&Wakefield Ольга Ясько.
"Рынок торговой недвижимости ждёт определенная сегментация. Будут развиваться небольшие объекты, существующие для удовлетворения повседневного спроса потребителей. Чтобы зайти в химчистку, купить хлеба или блузку к мероприятию, идти в крупный ТЦ не очень удобно, так как он не расположен на пути следования. Сейчас будет история «парковой дорожки», где ТЦ ставятся в тех местах, где есть потребители. В то же время раньше ТЦ служил неким «якорем»: его поставили и туда обязательно придут", — объяснила Ясько.
По итогам прошлого года малые объекты заняли очень большую долю рынка — порядка 60% в общем объеме торговых площадей, добавила эксперт.
Она также посетовала на большой процент морально устаревших объектов торговли в российских городах.
"У нас процент устаревших объектов в разных городах не будет ниже 60% нигде. Это объекты, которые не дотягивают до проведения выходного дня со всеми удобствами. Возможно, некоторые из них подвергнутся тотальной реконцепции или совсем уйдут с рынка", — заключила Ясько.
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