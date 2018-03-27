«Дачная амнистия». На Ямале большинство собственников уже зарегистрировали свои права 

На Ямале с 2010 по 2017 год в Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу поступило порядка 9427 заявлений о регистрации прав на объекты недвижимости в упрощенном порядке, зарегистрировано 9199 прав.
Об этом сегодня, 27 марта, руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО Андрей Кудрявцев сообщил на проходящей в эти минуты интернет-конференции в ИА «Север-Пресс»
По его мнению, количество заявителей ежегодно снижается, за 2017 год за регистрацией в упрощенном порядке обратилось 217 граждан, в том числе 159 — на создаваемые или созданные объекты недвижимого имущества, для строительства которых не требуется разрешение на строительство. Снижение количества обратившихся граждан для регистрации объектов недвижимости по «дачной амнистии», руководитель ведомства связывает с тем, что большинство заявителей уже зарегистрировали свои права в соответствии с законом.
Читатели ИА «Север-Пресс» спрашивают, как быть, если не успел до 1 марта зарегистрировать дом на земельном участке по упрощенной схеме «дачной амнистии». Андрей Кудрявцев ответил, что 22 февраля Государственная Дума РФ в окончательном чтении приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» до марта 2020 года. Чтобы оформить дом, построенный на участке, выделенном для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства, как и прежде, требуется представить документ об уплате госпошлины, разрешение на строительство, правоустанавливающие документы на землю и план дома, созданный кадастровым инженером. В случае если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, то представлять правоустанавливающие документы на него не требуется.