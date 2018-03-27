УК из Красногорска вернула жителям дома более 2 млн руб переплаты за отопление

Госжилинспекция Московской области обязала управляющую компанию вернуть жильцам дома в подмосковном Красногорске более 2 миллионов рублей переплаты за отопление, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управляющая организация ООО «Сфера» из Красногорска отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области о возврате 2,48 миллиона рублей собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме, находящегося под управлением данной УК», — сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков

В ходе проведения документарной проверки государственными жилищными инспекторами было установлено, что ООО «Сфера» в расчетах среднемесячного потребления тепловой энергии в доме №26 на улице Красногорский бульвар учитывала тот ее объем, который был затрачен на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Как отметил Соков, тем самым нарушались нормы Жилищного кодекса РФ и нормативно-правовые акты о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

«По итогам проверки управляющей организации было выдано предписание о корректировке платы за коммунальную услугу по отоплению. В установленный срок управляющая компания вернула собственникам и нанимателям жилых помещений все незаконно начисленные денежные средства. Сумма возврата подтверждена платежными документами», — заключается в материале.